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Анохин: пожары произошли на энергообъектах в Смоленской области после атаки БПЛА

Атаки беспилотников привели к возгораниям на энергетических объектах в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram.

Отмечается, что российские силы ПВО отражают атаку противника с воздуха.

«По всей вероятности в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — сказано в сообщении.

На местах уже работают спасатели МЧС, которые ликвидируют последствия. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие.