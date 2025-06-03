Англичанин умер от опухоли в мозге, о которой узнал за пару дней до смерти

Англичанин около года жил с опухолью головного мозга, которую не выявили врачи

Преподаватель из Великобритании около года прожил с растущей опухолью в головном мозге, а когда был поставлен диагноз, было уже поздно, сообщает «Царьград» .

51-летний англичанин Гленн Колмер умер от рака головного мозга. О своем диагнозе мужчина узнал за несколько дней до смерти. Отмечается, что он вел здоровый образ жизни, работал в колледже на должности директора программы по спорту и защите.

Однако в последний год жизни Гленн начал жаловаться на постоянную усталость, боли в голове и головокружение. Мужчина обратился с этой проблемой в больницы, но ему рекомендовали только носить очки и принимать выписанные лекарства.

Позднее в один из дней англичанин потерял сознание в собственном доме. Согласно информации из издания Mirror, случившееся напугало его, и он прошел тщательное обследование, в ходе которого врачи диагностировали у него опухоль в головном мозге.

В итоге из-за недуга у Гленна полностью отказала левая сторона тела. Он перестал ходить и последние дни жизни провел лежа в кровати. Известно, что умер мужчина в окружении своих родственников, которые поддерживали его все это время.