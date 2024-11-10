Андрей Воробьев: средства ПВО продолжают сбивать беспилотники в Подмосковье

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«Произошла массированная атака беспилотниками. Сейчас сбито более 30 БПЛА в Раменском, Коломне и Домодедово», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате падения осколков дрона ВСУ загорелись 2 частных домовладения в поселке Становое Раменского городского округа. Пострадавшую 52-летнюю женщину с ожогами средней тяжести госпитализировали в больницу. Ей окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Глава региона добавил, что на месте ЧП работают глава муниципалитета Эдуард Малышев и оперативные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в небе над Московским регионом уничтожили 32 беспилотника ВСУ, которые летели в сторону столицы.