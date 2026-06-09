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Аморальное поведение: пенсионеры задушили своего сына в Новосибирске

В Дзержинском районе Новосибирска пенсионеры задушили своего 45-летнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

В ходе расследования специалисты выяснили, что днем 7 июня в одном из частных домов родители из-за длительных неприязненных отношений к сыну, вызванных аморальным поведением последнего, задушили мужчину.

Подозреваемых в убийстве задержали.

Пенсионерам предъявлено обвинение. В ближайшее время в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения. По уголовному делу еще собирают доказательства.

Ранее тело задушенной беременной женщины нашли 4 июня в квартире на Алтайской улице. Следователи возбудили уголовное дело и задержали знакомого погибшей.

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