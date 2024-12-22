Американский истребитель F/A-18 сбили во время «дружеского огня» в Красном море

Американский истребитель ВМС США был уничтожен над Красным морем из-за «дружественного огня». Это произошло, когда армия атаковала хуситов, заявили в Центральном командовании вооруженных сил Соединенных Штатов, сообщает ТАСС .

Истребитель сбил американский крейсер с управляемыми ракетами USS Gettysburg. Он — часть авианосной ударной группы USS Harry S. Truman.

Когда истребитель F/A-18 осуществлял взлет с палубы авианосца, USS Gettysburg начал по нему стрелять и сбил. Обоим пилотам самолета удалось вовремя катапультироваться. Одному из них были нанесены небольшие травмы.

Ранее йеменские хуситы атаковали два американских эсминца в Аденском заливе.