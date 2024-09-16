Американский город Ла-Порт обесточен из-за аварии на газопроводе
Пожарные пытаются потушить поврежденный газопровод в Техасе
Американские пожарные пытаются сбить столб пламени из поврежденного газопровода в городе Ла-Порт, пишет РИА Новости.
Пожар начался утром 16 сентября. Из трубопровода с газом вырывается мощный поток огня. На кадрах видно, что рядом со столбом пламени стоит сожженный автомобиль.
Власти близлежащих населенных пунктов эвакуировали население ближайших к месту ЧП населенных пунктов.
Вечером в городе начались перебои с электричеством.
Информации о погибших и размере ущерба пока нет.