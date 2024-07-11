Американский экипаж станции «Мир» может остаться на орбите до августа

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Астронавтам аппарат Starliner опять продлили пребывание в космосе

Астронавтам аппарат Starliner опять продлили пребывание в космосе до середины августа, пишет РИА Новости .

«НАСА и создавшая корабль компания Boeing считают, что отправленный 5 июня на неделю Starliner сможет продержаться там ещё до середины августа», — сказано в сообщении агентства.

При этом американское космическое агентство пока отказывается от спасательной операции с помощью кораблей SpaceX.

В конце июня сообщалось, что возвращение на землю космического корабля Starliner отложено на две недели.