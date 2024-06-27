Американский дрон MQ-9 и российский Су-35 чуть не столкнулись в небе над Сирией

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В Сирии опасно сблизились американский дрон MQ-9 и самолет Су-35 ВКС РФ

Американский разведывательный беспилотник и российский самолет Су-35 опасно сблизились в небе над Сирией, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов рассказал о происшествии.

27 июня утром самолет Су-35 ВКС России совершал плановый полет в воздушном пространстве Сирии, когда опасно сблизился с беспилотным летательным аппаратом MQ-9 «Reaper» ВС США. Это произошло над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7 тыс. до 8 тыс. м.

Российский летчик своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения, продемонстрировав тем самым свой профессионализм.

Ранее Fighterbomber сообщил о появлении британского самолета RC-135 над Черным морем. Разведывательный борт заметили вблизи Крымского полуострова.