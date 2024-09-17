Американский беспилотник опасно сблизился с Су-35 ВКС России в Сирии

Беспилотник MQ-9 возглавляемой США антитеррористической «коалиции» опасно сблизился и едва не столкнулся с Су-35 ВКС России в Сирии, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел на юге провинции Хомс. Российский самолет в тот момент совершал плановый полет вдоль границы Сирии.

Отмечается, что отечественный летчик принял меры для предотвращения столкновения. Своими действиями он продемонстрировал профессионализм, как отметили в Центре по примирению враждующих сторон в арабской республике.

Там добавили, что подобными происшествиями международная коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов.

Ранее подобное происшествие было зафиксировано 14 июля. Тогда американский дрон MQ-9 Reaper и российский Су-35 чуть не столкнулись в небе над Сирией. Это также произошло в провинции Хомс.