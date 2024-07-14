Беспилотник США и российский истребитель едва не столкнулись в Сирии
Российский Су-35 в Сирии избежал столкновения с американским MQ-9 Reaper
Российский Су-35 в Сирии избежал столкновения с американским беспилотником MQ-9 Reaper, пишет ТАСС.
Беспилотник MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно приблизился к Су-35 ВКС России в небе Сирии.
«Российский летчик своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения», — сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Олег Игнасюк.
Уточняется, что инцидент произошел в провинции Хомс.
Подобное происшествие было зафиксировано 12 июля