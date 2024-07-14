Беспилотник США и российский истребитель едва не столкнулись в Сирии

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Российский Су-35 в Сирии избежал столкновения с американским MQ-9 Reaper

Российский Су-35 в Сирии избежал столкновения с американским беспилотником MQ-9 Reaper, пишет ТАСС .

Беспилотник MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно приблизился к Су-35 ВКС России в небе Сирии.

«Российский летчик своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения», — сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Олег Игнасюк.

Уточняется, что инцидент произошел в провинции Хомс.

Подобное происшествие было зафиксировано 12 июля