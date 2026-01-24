Американская учительница отправила школьнику 25 тыс непристойных сообщений

В американском округе Монмут возбуждено уголовное дело в отношении учительницы, которую подозревают в романтической связи с 15-летним учеником, сообщает Газета.ru .

По информации местной прокуратуры, замужняя учительница и мать двоих детей Эллисон Хавеманн-Нидрах была в отношениях со подростком. Мальчик не скрывал связь с педагогом от друзей, но на первом допросе в полиции соврал и сказал, что встречается с дочерью учительницы.

При расследовании полиция изъяла телефон учительницы, где нашла десятки тысяч сообщений интимного характера, отправленных ученику. Всего женщина отправила около 25 тыс. сообщений.

Педагогу предъявлены обвинения в связи с несовершеннолетним. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Австрии семеро юношей в возрасте от 14 до 17 лет оказались на скамье подсудимых по обвинению в продолжительном вымогательстве и актах сексуального насилия, направленных против 28-летней учительницы.

