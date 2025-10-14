Школьники в Австрии полгода шантажировали учительницу видео с изнасилованием

В Австрии семеро юношей в возрасте от 14 до 17 лет оказались на скамье подсудимых по обвинению в продолжительном вымогательстве и актах сексуального насилия, направленных против 28-летней учительницы. Школьники полгода шантажировали потерпевшую, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Mirror.

Предварительно установлено, что на протяжении 8 месяцев они подвергали женщину шантажу, используя видео, запечатлевшие сцены группового изнасилования. Они вымогали у нее денежные средства, угрожая раскрыть подробности ее связи с одним из бывших школьников.

Представляясь участниками преступной группировки, подростки систематически наведывались в ее квартиру и, угрожая оглаской интимных отношений, требовали деньги на повседневные нужды, такие как питание, оплата проезда и табачные изделия. Помимо вымогательства, преступники совершили кражу драгоценностей из квартиры потерпевшей и поджог с целью замести следы злодеяний.

Подсудимые признали свою вину лишь в совершении краж и правонарушениях, связанных с употреблением наркотических веществ. Однако обвинение продолжает настаивать на их причастности к актам насилия.

Согласно материалам расследования, вся группа обвиняемых является частью более крупной преступной организации, насчитывающей до 80 человек. Окончательное решение суда по данному делу ожидается 20 октября.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.