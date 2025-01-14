Американская актриса Дэлис Карри погибла при пожаре в Лос-Анджелесе

По информации местного телеканала ABC7, накануне происшествия внучка актрисы Келли отвезла бабушку домой после целого дня, проведенного в больнице.

Утро Келли проснулась от сообщения, что в доме бабушки отключилось электричество. Девушка сразу же отправилась в Алтадину, где ей сообщили, что дом полностью сгорел. В результате пожара было уничтожено все имущество, кроме синего автомобиля марки Cadillac. С того момента Карри считалась пропавшей без вести.

«Останки 95-летней бабушки, которая считалась пропавшей без вести, были обнаружены в ее уничтоженном доме в Алтадине после разрушительного пожара», — говорится в публикации.

За свою карьеру Дэлис Карри снялась в большом количестве фильмов. Широкую известность актриса получила благодаря ролям в такие кинокартинах как «Братья Блюз», «Десять заповедей» и «Леди поет блюз».

Ранее госкорпорация «Роскосмос» опубликовала кадры пожаров, которые охватили Лос-Анджелес. Снимки сделаны из космоса со спутника «Ресурс-П».