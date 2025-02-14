Американка убила мужа и пыталась отравить дочерей молоком с отбеливателем

Жительница американского штата Флорида расправилась с супругом и попыталась отравить двух дочерей с мопощью молока с отбеливателем. Женщину приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщает Газета.ru .

Как пишет американское издание Law&Crime, 39-летняя Джоанн Зефир задержали в мае 2022 года на парковке в Киссимми после звонка невестке с сообщением о, том что женщина дала яда дочерям. Невестка обратилась в полицию и поговорила с племянницей, убедив ее позвать на помощь. Девочка привела стражей порядка к автомобилю матери, где обнаружили Джоанн и ее 3-летнюю дочь.

Ребенок был без сознания в детском кресле на заднем сиденье автомобиля. Скорая помощь пыталась реанимировать, но безуспешно. Восьмилетняя сестра была спасена и доставлена в больницу.

Девочка рассказала следователям, что мать забрала их с младшей сестрой из дома тети, привезла на стоянку и заставила выпить «специальное молоко» для очистки «животиков». Младшая дочь жаловалась на неприятный вкус, но мать настояла, чтобы она выпила половину бутылки.

Старшая сестра сделала 3 больших глотка, после чего ее вырвало. Молоко имело запах огурцов и вызвало жжение на языке.

В ходе расследования выяснилось, что перед тем, как забрать дочерей от тети, Джоанн расправилась с мужем, а затем убила младшую дочь, думая, что молоко не помогло.

Суд признал американку виновной и назначил ей меру пресечения в виде пожизненного тюремного заключения без права на досрочное освобождение.

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