Американец убил жену и остался с ее телом в машине

Американец убил свою жену, но не понял, по какой причине совершил такое тяжкое преступление, сообщает РЕН ТВ .

После осознания случившегося, он остался сидеть с телом убитой в машине.

Убийство произошло в США еще в июне прошлого года. Джереми Хинсон вместе с супругой Мишель приехал на кладбище, а чуть позже 8 раз выстрелил в нее из огнестрельного оружия.

Позже на подозрительный внедорожник обратила внимание полиция. По предварительной информации, мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

Как пишет издание People, 23 сентября 2025 года суд приговорил его к 75 годам тюремного заключения. У пары осталось двое сыновей.

Ранее мать, брат и две сестры 14-летнего подростка из Пакистана попались ему под горячую руку и были убиты. У парня был всплеск агрессии из-за игры в PUBG,