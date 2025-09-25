Подросток в Пакистане убил 4 родственников после нервного срыва из-за видеоигры

Мать, брат и две сестры 14-летнего подростка из Пакистана попались ему под горячую руку и были убиты. У парня был всплеск агрессии из-за игры в PUBG, сообщает «Осторожно, новости» .

Зейн Али жил вместе с семьей в городе Лахор. Он проводил много времени, играя в компьютерные игры, что сильно не нравилось его маме. В день трагедии парень рассвирепел после того, как не смог попасть по цели в игре.

Когда мать поругалась с ним из-за этого, парень взял ее лицензионный пистолет и начал расстреливать родственников, пока те спали. Его мать, старший брат и две сестры были убиты мгновенно. Затем подросток выбросил пистолет в канализацию, однако на допросе признался в содеянном.

Мальчика приговорили к четырем пожизненным срокам — по 25 лет за каждое убийство. Если бы не возраст, его ждала бы смертная казнь. По словам психологов, у парня могли быть скрытые психические расстройства.

