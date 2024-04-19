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Американец Рассел Бентли погиб в Донецке в боевых действиях

Американец Рассел Бентли из Техаса погиб в боевых действиях в Донецке, сообщила в своем Telegram-канале журналист Маргарита Симоньян.

Как стало известно, Рассел Бентли воевал на стороне российской армии в специальной военной операции. Также он сотрудничал с информационным агентством Sputnik.

Ранее стало известно, что расчеты орудий группировки войск «Восток» каждый день уничтожают позиции украинской армии в районе населенного пункта Новомихайловка на южно-донецком направлении.

На кадрах, опубликованных военным ведомством, можно увидеть работу подразделений российской армии. С помощью РСЗО «Ураган» войска уничтожают оборонительные сооружения, военную технику и огневые средства противника.