Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани вечером в субботу, сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 18:36 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — написал в Telegram пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

UPD: временные ограничения в аэропорту Казани сняты в 19:18 мск

Ранее лондонский аэропорт Хитроу оказался без света после того, как на одной из подстанций произошел взрыв. Кроме того, порядка близлежащих 16,3 тыс. домов оказались без света. Причины, по которым произошло возгорание на объекте энергетической инфраструктуры, неизвестны.