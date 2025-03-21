Аэропорт Хитроу остался без света из-за взрыва на подстанции в Лондоне

Лондонский аэропорт Хитроу оказался без света после того, как на одной из подстанций произошел взрыв. Сотни людей не могут вылететь по своим делам, сообщает SHOT .

После того, как на подстанции произошла детонация, ее оцепили. Лондонцам, живущим рядом с местом инцидента, советуют поплотнее закрыть окна и двери — от горящего объекта исходит много дыма.

Около 16,3 тыс. домов оказались без света. Причины, по которым произошло возгорание на объекте энергетической инфраструктуры, неизвестны.

Электроподстанция взорвалась на юго-востоке Лондона рядом с районом Хейз несколько часов назад. Затем начался масштабный пожар. Без электроэнергии оказались почти 16 тыс. человек.