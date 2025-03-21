Аэропорт Хитроу остался без света из-за взрыва на подстанции в Лондоне
Лондонский аэропорт Хитроу оказался без света после того, как на одной из подстанций произошел взрыв. Сотни людей не могут вылететь по своим делам, сообщает SHOT.
После того, как на подстанции произошла детонация, ее оцепили. Лондонцам, живущим рядом с местом инцидента, советуют поплотнее закрыть окна и двери — от горящего объекта исходит много дыма.
Около 16,3 тыс. домов оказались без света. Причины, по которым произошло возгорание на объекте энергетической инфраструктуры, неизвестны.
Электроподстанция взорвалась на юго-востоке Лондона рядом с районом Хейз несколько часов назад. Затем начался масштабный пожар. Без электроэнергии оказались почти 16 тыс. человек.