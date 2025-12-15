сегодня в 14:03

Аллу Пугачеву из Новосибирска приговорили к сроку за кражу телефона

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор Алле Пугачевой, которая обвинялась в краже мобильного телефона, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона в «ВКонтакте» .

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 26 февраля этого года на втором этаже травматологического отделения ГБУЗ НСО «ГКБ № 34». Когда одна из пациенток отделения уснула, фигуранта заприметила на ее кровати телефон.

Пугачева взяла мобильный потерпевшей и покинула больницу. Затем она распорядилась им по своему усмотрению. Общий ущерб составил более 7 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания Пугачева признала вину. Ее приговорили к 1 году лишения свободы. Наказание считается условным с испытательным сроком 1 год.

В законную силу приговор еще не вступил.

Ранее неадекват попытался украсть бутылку шампанского в магазине в Егорьевске, но его засек другой посетитель. Тогда нарушитель принялся громить полки с алкоголем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.