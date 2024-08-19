Алаудинов: ВСУ пытаются начать атаку на новом участке курского направления

сегодня в 11:06

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские боевики пытаются начать атаку на новом участке Курской области, сообщает ТАСС .

По его словам, подразделения ВСУ передислоцируются в попытке начать нападение на новом участке курского направления. Однако обстановка полностью контролируется российскими войсками.

Он добавил, что в воскресенье противник совершил несколько попыток атаки. Большая часть нападавших сил была ликвидирована.

Алаудинов отметил, что подразделения ВСУ передислоцируются, чтобы зайти с другой стороны, но ВС РФ готовы встретить противника.

Ранее стало известно, что Украина бросила на Курскую область новую бронетехнику НАТО. Альянс передал ее накануне террористического нападения.