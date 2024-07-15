Алаудинов: опубликованное видео расстрела бойца РФ нарушает Женевские конвенции
Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что опубликованное «Азовом»* видео расстрела российского военнослужащего нарушает Женевские конвенции, но другого от нацбата и не следовало ожидать, пишет ТАСС.
«Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как „Азов“*, которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», — сказал Алаудинов.
На счету националистического батальон «Азов»* множество жертв. Среди них и расстрелы бойцов ВС РФ.
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова в обращении к властям Украины назвала расстрел российского пленного грубейшим нарушением норм международного права. Она подчеркнула, что всех виновных надо наказать.
*Признано террористической организацией и запрещено в РФ.