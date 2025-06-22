AL Jazeera: в Иране образовались три воронки на месте ударов США
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Три воронки образовались в результате американских ракетных ударов по иранским ядерным объектам в Фордо, сообщает телекомпания Al Jazeera.
На опубликованных телеканалом кадрах видно, как после ракетного удара военнослужащих Соединенных Штатов образовались минимум три воронки.
В ночь на 21 июня американские военные ударили по трем ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, целью атаки было ограничение ядерных возможностей Ирана.
Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США применили стратегические бомбардировщики B-2 Spirit для ударов по иранским ядерным объектам. Самолеты, разработанные компанией Northrop Grumman, считаются одними из самых современных и технологически продвинутых в мире.