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AL Jazeera: в Иране образовались три воронки на месте ударов США

Три воронки образовались в результате американских ракетных ударов по иранским ядерным объектам в Фордо, сообщает телекомпания Al Jazeera .

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как после ракетного удара военнослужащих Соединенных Штатов образовались минимум три воронки.

В ночь на 21 июня американские военные ударили по трем ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, целью атаки было ограничение ядерных возможностей Ирана.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США применили стратегические бомбардировщики B-2 Spirit для ударов по иранским ядерным объектам. Самолеты, разработанные компанией Northrop Grumman, считаются одними из самых современных и технологически продвинутых в мире.