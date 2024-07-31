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Al Jazeera: два журналиста погибли при ударе ВС Израиля в Газе

Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели двух своих журналистов во время удара израильских вооруженных сил в городе Газа. Заявление появилось в сети X, сообщает ТАСС .

Телеканал назвал имена жертв. При обстреле погибли корреспондент Исмаил аль-Голь и оператор Al Jazeera Рами ар-Рифи. Во время ЧП они работали вместе.

Как отмечают власти Газы, всего с начала боевых действий в этом секторе погибли уже 165 журналистов.

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа вторглись на израильскую территорию. В ответ на это Израиль начал наносить удары по Газе и отдельным районам Ливана и Сирии.

Ранее стало известно о смерти главы политбюро палестинского движения ХАМАС. Исмаил Хания был убит в результате нападения на свой дом в Тегеране.