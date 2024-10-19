Al Jazeera: 33 человека погибли в Газе при авиаударе Израиля

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ВВС Израиля атаковали лагерь беженцев Джабалия на севере сектора Газа, погибли более 30 человек, сообщает РБК со ссылкой на Al Jazeera

Минимум 33 человека погибли при авианалете Израиля на место дислокации палестинских беженцев, около 70 человек получили ранения, сказано в публикации.

В местную больницу продолжают прибывать пострадавшие с ожогами и осколочными ранениями.

Ранее израильские военные ликвидировали главу политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара, его заменил политик Халед Машаль.