Акула атаковала туриста у берегов израильского Хадера, мужчина пропал

В израильском Хадере сотрудники оперативных служб закрыли пляж и ищут без вести пропавшего мужчину, которого атаковала акула. Предполагается, что турист погиб, а части его тела могли быть выброшены волнами на берег, сообщает Mash .

Незадолго до происшествия другие туристы сняли на видео акулу, которая максимально близко подплыла к берегу. В этот момент ее снимали отдыхающие, находившиеся по пояс в воде. В какой-то момент хищник проплыл всего в нескольких сантиметрах от ребенка, который смотрел на него с удивлением, открыв рот.

Через некоторое время появились кадры нападения акулы на мужчину в районе пляжа в израильском Хадере. На кадрах видно, что турист плавал вдали от берега и в момент нападения акулы над поверхностью воды мелькали его руки и ноги. После этого мужчину живым никто не видел.

Местные власти закрыли пляж от туристов на неопределенное время. Оперативные службы работают на месте происшествия. Это второй случай нападения акул на людей у берегов Израиля за последние 75 лет. Первый случай произошел в январе 2025 года, но тогда мужчина сумел отбиться от хищника гарпуном и выжил.