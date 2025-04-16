Актриса Митрошина, которую сбил сын кинопродюсера, заявила о поступающих угрозах

Актриса Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алена Митрошина заявила, что известный кинопродюсер Данила Шарапов, чей сын сбил артистку на электросамокате, угрожает устроить ей войну. При этом Шарапов утверждает, что актриса вымогает деньги, сообщает Baza .

Инцидент произошел в июне 2023 года. Актриса возвращалась после вечерней репетиции, когда ее сбил 13-летний сын Шарапова на электросамокате. Митрошину госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у нее тройной перелом челюсти.

Девушка утверждает, что после ДТП ее челюсть собирали по частям, а актерская карьера была поставлена на длительную паузу. В брекетах Алене предстоит ходить еще 2 года. При этом Шараповы не просто не оказали помощь и не предложили компенсацию, а даже не извинились. Более того, кинопродюсер просил не упоминать их фамилию в СМИ и угрожал устроить «войну».

В то же время Данила Шарапов заявляет, что его семья оказывала Алене всяческую поддержку и помощь, пока Митрошина и ее окружение не начали откровенно вымогать деньги. Кинопродюсер также обнародовал переписку с мужем Митрошиной, из которой становится ясно, что он действительно отправлял средства на лечение актрисы.

Судебные разбирательства между актрисой и кинопродюсером длятся год. Митрошина требует от Шарапова 6 млн рублей в качестве компенсации морального и физического ущерба, а также утраченной прибыли.