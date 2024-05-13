Актриса Юлия Зыкова попала в аварию на юге Москвы

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Актриса Малого театра Юлия Зыкова попала в больницу после ДТП на юге Москвы

Актриса театра и кино Юлия Зыкова попала в ДТП на юге Москвы. Ее доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Автомобили Skoda и Toyota столкнулись утром 12 мая на Ясеневой улице. За рулем были женщины. Одна из них — Зыкова.

Артистка получила сильный удар головой. Ее доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга, однако после оказания первой помощи отпустили актрису домой.

Зыкова снималась в сериалах «Судебная колонка» и «Звездочет». Сейчас она работает в труппе Малого театра вместе со своим супругом Андреем Чубченко.

Ранее народную артистку России Елену Санаеву госпитализировали из-за проблем с дыханием. 81-летняя актриса почувствовала себя плохо дома.