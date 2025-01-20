«Активисты», насиловавшие заключенных черенком от швабры, отправились на СВО

Василий лично избивал заключенных полипропиленовой трубой и киянкой. Во время пыток ему нравилось слушать песню Ильи Зудина «Василиса». Оказалось, что начальник смены отправился в зону спецоперации.

Вместе с ним туда отбыли «активисты», сотрудничавшие с администрацией ФСИН. Они участвовали в пытках — избивали заключенных деревянным молотком, насиловали их черенком от швабры. При всех этих издевательствах присутствовал сам надзиратель.

Пять лет назад в ангарской колонии № 15 произошел бунт. Заключенные протестовали против рабских условий труда. Они отказались выходить на работу и подожгли промзону. Тогда восстание пришлось усмирять спецназу. В итоге были ранены до 200 осужденных, один погиб. После этого участников бунта вывезли в СИЗО № 6, где издевались над ними.

Ранее стало известно, что последний лидер ОПГ «Тверские волки» Александр Осипов женился в колонии, взяв фамилию супруги. Мужчина, застреливший убийцу Михаила Круга, отбывает пожизненное наказание.