Пожизненно осужденный лидер ОПГ «Тверские волки» женился в колонии

Свадьба 47-летнего киллера по кличке Младший волк прошла в ИК-6 «Снежинка» в Хабаровском крае. Сменив после бракосочетания фамилию, он стал Ширшовым.

О новой жене заключенного практически ничего не известно. Женщине 39 лет, она проживает в поселке Троицкий Свердловской области. Ранее была секретаршей в судах региона, имеет множество кредитов, по которым не платит.

Отношения с Осиповым у Ширшовой завязались, когда тот находился в ИК-56 «Черный беркут» в Свердловской области. Женщина ходила на свидания к Младшему волку, приносила передачки. Узаконить отношения пара решила через 2 года после этапирования киллера в «Снежинку».

В данный момент последний лидер ОПГ «Тверские волки» находится в Тверском централе (СИЗО-1 Твери). Там он дожидается судов по делу, связанному с убийством Круга.

В 2019 году Осипов-Ширшов рассказал, что в марте 2003 года застрелил, а затем закопал в лесу убийцу Михаила Круга — тверского бандита Дмитрия Веселова.