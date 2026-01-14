Актера Кифера Сазерленда будут судить за нападение на таксиста в Голливуде

В Голливуде задержали канадского актера Кифера Сазерленда по обвинению в агрессии против таксиста. В итоге звезду «Телефонной будки» задержали, в начале февраля в отношении него состоится суд, сообщает ТАСС со ссылкой на Los Angeles Times.

Предварительно известно, что происшествие случилось ночью 12 января. Следствие установило, что Сазерленд сел в такси, где в итоге напал на водителя и начал угрожать ему преступными действиями. Что спровоцировало агрессивное поведение со стороны актера, выясняется. Известно, что водитель такси серьезно не пострадал.

В итоге Сазерленд был схвачен на месте происшествия и помещен в городскую тюрьму, после чего выпущен под залог в 50 тыс. долларов. Слушание по этому делу назначено на 2 февраля 2026 года.

Массовый зритель знает актера по сериалу «24», а также ряду кинолент. В его фильмографии более 70 работ в кино и на телевидении, среди которых картины «Останься со мной», «Пропащие ребята», «Коматозники», «Несколько хороших парней» и «Телефонная будка».

Ранее Сазерленд уже сталкивался с правосудием: в 2004 и 2007 годах его арестовывали за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

