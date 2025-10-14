сегодня в 09:37

Актер Алек Болдуин врезался в дерево на авто жены, когда его подрезали в США

Американский актер Алек Болдуин разбил в аварии автомобиль жены. Это произошло, когда артист уворачивался от столкновения с мусоровозом, рассказал актер в социальных сетях, сообщает ТАСС .

Вместе с Алеком Болдуином был его брат Стивен. Мусоровоз подрезал автомобиль Range Rover, в котором ехал артист.

Транспортное средство было огромным. Чтобы избежать столкновения с ним, Болдуину пришлось врезаться в дерево. Таким образом, автомобиль жены был разбит.

ДТП случилось в районе Нью-Йорка Ист-Хэмптон.

До этого Болдуин был обвиняемым в рамках уголовного дела о непредумышленном убийстве на фоне случившегося на съемках. Дело закрыли в июле 2024 года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.