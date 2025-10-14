Автоавария с братьями Болдуин: Алек и Стивен врезались в дерево в Нью-Йорке

Голливудский актер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в дорожный инцидент в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, сообщает ТАСС.

Автомобиль Range Rover врезался в дерево, в результате чего транспортное средство получило повреждения бампера и капота. На опубликованных фотографиях видно, как братья в дождливую погоду осматривали поврежденный внедорожник до прибытия полиции.

После оформления происшествия Алек и Стивен Болдуин покинули место аварии на другом автомобиле. Представители правоохранительных органов пока не установили, кто из братьев находился за рулем в момент столкновения.

Для Алека Болдуина это происшествие стало очередным неприятным эпизодом после трагического инцидента на съемках фильма «Раст» в 2021 году, когда он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.