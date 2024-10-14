Айтишница-онлифанщица из Бангкока впала в кому после антибиотика «Цефтриаксон»

31-летняя Сасинан Чуэнлосанг, айтишница-онлифанщица из Бангкока, лишилась зрения и впала в кому после приема порошкового антибиотика «Цефтриаксон», сообщает Mash .

Девушка вернулась из отпуска и почувствовала себя плохо. Она обратилась в больницу, где медики диагностировали ей тонзиллит и назначили «Цефтриаксон». Чуэнлосанг исправно принимала его, но вскоре ей стало хуже. Глаза девушки покраснели, горло опухло, появилась общая слабость.

Врачи рекомендовали продолжить прием антибиотика. Через три дня тело модели покрылась волдырями, зрение в правом глазу пропало. Также Чуэнлосанг перестала ходить.

После этого в больнице девушку ввели в медикаментозную кому. Чуэнлосанг пробыла в ней больше недели. Медики выяснили, что причиной такого состояния девушки стал прием «Цефтриаксона» — препарат дал побочные эффекты.

«Цефтриаксон» — это порошковый антибиотик. Он в том числе продается в России. В аптеках он стоит от 27 до 90 рублей за порцию.

Ранее россиянам рассказали, чем можно заменить ушедшие из России антибиотики. Вместо них можно использовать препараты пенициллинового ряда.