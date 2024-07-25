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Айтишник из «Лаборатории Касперского» изнасиловал 15-летнюю школьницу в Москве

На Загорьевской улице в столице 27-летний айтишник, работающий в «Лаборатории Касперского», изнасиловал 15-летнюю девочку, сообщает SHOT .

Он изнасиловал ученицу около школы № 1861. Также злоумышленник украл у девочки наушники. После этого мужчина скрылся.

Через несколько часов после преступления айтишника задержали в Домодедове, у него дома. Также ранее он работал в ФНС.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж».