Айтишник из «Лаборатории Касперского» изнасиловал 15-летнюю школьницу в Москве
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На Загорьевской улице в столице 27-летний айтишник, работающий в «Лаборатории Касперского», изнасиловал 15-летнюю девочку, сообщает SHOT.
Он изнасиловал ученицу около школы № 1861. Также злоумышленник украл у девочки наушники. После этого мужчина скрылся.
Через несколько часов после преступления айтишника задержали в Домодедове, у него дома. Также ранее он работал в ФНС.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж».