Аферисты развели москвичку почти на 19 млн руб после «звонка с маркетплейса»

За один день телефонные мошенники обманули женщину в столице на более чем 18,7 млн рублей, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Сначала горожанке позвонил якобы сотрудник маркетплейса. Он сказал, что на ее имя есть посылка, все оплачено, но для получения нужно продиктовать код из СМС, что женщина и сделала.

Затем москвичке пришло сообщение, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломали, там же были номера сотовых телефонов, по которым якобы нужно позвонить на горячую линию. Жертва мошенников так и сделала, попав на лжесотрудника Роскомнадзора.

При разговорах с мошенниками женщина сама рассказала, что имеет сбережения. После этого она получила от злоумышленников ложную информацию, что ее деньги пытаются похитить. Она забрала накопления из банка, дома включила видеосвязь на телефоне, пересчитала деньги, упаковала в коробку и передала приехавшему за ними курьеру.

Установление всех обстоятельств данного дела находится на контроле в Хорошевской межрайонной прокуратуре.

Жителям напомнили, что никогда не нужно диктовать код, пришедший на СМС, также следует перепроверять полученную информацию, не перезванивать на представленные номера телефонов. Еще следует запомнить, что настоящие сотрудники банков, силовики и работники госорганов никогда не обзванивают граждан по видеосвязи, не спрашивают о наличии сбережений и не просят передавать их курьерам или переводить на «безопасные» счета.