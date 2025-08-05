сегодня в 09:52

Аферисты дарят подарки в Telegram для рекламы наркошопов и запрещенных сайтов

Злоумышленники используют цифровые подарки в мессенджере Telegram, чтобы скрыто рекламировать запрещенные в России сайты, сообщили в УБК МВД России.

По словам депутата Госдумы Антона Немкина, преступники дарят администраторам Telegram-каналов подарки, в которых есть ссылки на наркошопы, казино или экстремистские сайты.

Подписчики, которые замечают подобный подарок, подают жалобы в Роскомнадзор. После этого канал могут заблокировать.

Как заявил лидер движения «Гражданский комитет России», правозащитник Артур Шлыков, мессенджер не занимается улучшением модерации, а просто перекладывают всю ответственность на пользователей.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мошенники начали шантажировать пользователей мессенджера, чтобы выманить у них редкие подарки.