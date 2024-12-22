Аферист украл 100 тысяч рублей у спортсменки Воловликовой

Русская легкоатлетка Валерия Воловликова хотела купить молодому человеку игровую консоль PlayStation 5 на Новый год. Однако наткнулась на мошенника, который обманул ее на 100 тыс. рублей, сообщает Mash .

22-летняя Воловликова увидела в Сети объявление о том, что PS5 продают за 98 тыс. рублей. Чемпионка РФ и призерка Европы/мира по прыжкам в длину решила порадовать своего молодого человека игровой консолью и написала продавцу.

Мужчина попросил отправить ему 98 тыс. рублей, а взамен он в тот же день пошлет PlayStation 5 через СДЭК. Воловликова переслала средства. Продавец сказал, что получил их.

Через некоторое время Воловликова связалась со СДЭК, чтобы узнать статус отправки. Там девушке сказали, что доставку отменили, поскольку продавец якобы не получил деньги.

Оказалось, что спортсменку обманул аферист. Мошенник вел диалог одновременно с продавцом и покупателем. Первому заявил, что планирует купить PlayStation 5, а второму — продать.

Таким образом аферист получил 98 тыс. рублей на карту и скрылся. Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что мошенники заставили мужчину запустить фейерверк в МФЦ подмосковного Королева. Также он чуть не сделал то же самое в отделении полиции.