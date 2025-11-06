сегодня в 10:57

Аэрозольный баллончик рванул в квартире жилого дома на юге Москвы

В одной из столичных квартир взорвался аэрозольный баллончик. На месте происшествия работают пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Инцидент произошел в жилом многоэтажном доме по адресу: Тамбовская улица, д. 8, к. 1. По данным ведомства, взрыв произошел из-за разгерметизации аэрозольного баллончика для борьбы с насекомыми.

В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее в Ростове-на-Дону в одной из квартир ЖК «Левобережье» прогремел взрыв. Там взорвался баллон, который специалисты используют при монтаже натяжных потолков.

