Аэропорт Перми закрыли из-за укатившегося самолета

сегодня в 14:01

В аэропорту Перми самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за этого аэропорт Большое Савино решили временно закрыть на прием и выпуск бортов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Инцидент произошел в 14:30 по местному времени. За пределы ВПП выкатался лайнер государственной авиации.

На запасные аэродромы уже отправили самолеты, летевшие в Екатеринбург и Ижевск.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Об открытии аэропорта сообщат дополнительно.

Ранее Росавиация сняла ограничения, введенные в аэропорту Сочи из-за атаки со стороны Украины.