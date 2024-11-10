В компании «Аэрофлот» опровергли информацию о посадке самолета Airbus A320, который выполнял рейс SU1877 Бухара — Москва. В Сети сообщали, что воздушное судно якобы приземлилось под угрозой удара БПЛА.

«Экипаж рейса SU1877 Бухара — Москва за 10 ноября выполнил штатный заход на посадку», — заявили в пресс-службе «Аэрофлота».

Информацию, опубликованную в Сети, в компании назвали недостоверной. Командир не докладывал о БПЛА и не видел их визуально на радаре.

Ранее в Сети появилась информация, что один из атаковавших Московский регион украинских беспилотников чуть не сбил самолет, который пролетал над столицей. В Telegram-каналах сообщали, что Airbus A320 выполнял рейс из узбекистанского города Бухара в Шереметьево.