Адвокат призвал проверить на правдивость слухи об избиении няни Кудрявцевой
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СМИ заполонили слухи о том, что телеведущая Лера Кудрявцева напала на няню своего ребенка и избила ее. Звезда шоу-бизнеса опровергает подобные утверждения, однако адвокат Андрей Алешкин, комментируя данную ситуацию, заявил, что если информация подтвердится, няня сможет рассчитывать на юридическую поддержку, сообщает «ФедералПресс».
«Обстоятельства нужно изучить. Если все так, как говорят, пора возвращать „богов“ на землю», — отметил он.
Адвокат подчеркнул, что необходимо тщательно проверить сведения, которые появились в СМИ. Тем не менее уже сейчас очевидно, что юристы проявляют интерес к данной ситуации. Алешкин добавил, что, если слухи окажутся верными, няня имеет право на защиту.
Кудрявцева в свою очередь настаивает на своей непричастности к сложившейся ситуации, подчеркивая, что всегда относилась к своим сотрудникам с уважением и благодарностью.
«Многое и всякое я уже слышала в свой адрес, на чушь давно не реагирую. Но есть предел. Ждите исков и судов, господа нехорошие», — пригрозила телеведущая.