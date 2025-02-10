Адвокат призвал проверить на правдивость слухи об избиении няни Кудрявцевой

СМИ заполонили слухи о том, что телеведущая Лера Кудрявцева напала на няню своего ребенка и избила ее. Звезда шоу-бизнеса опровергает подобные утверждения, однако адвокат Андрей Алешкин, комментируя данную ситуацию, заявил, что если информация подтвердится, няня сможет рассчитывать на юридическую поддержку, сообщает «ФедералПресс» .

«Обстоятельства нужно изучить. Если все так, как говорят, пора возвращать „богов“ на землю», — отметил он.

Адвокат подчеркнул, что необходимо тщательно проверить сведения, которые появились в СМИ. Тем не менее уже сейчас очевидно, что юристы проявляют интерес к данной ситуации. Алешкин добавил, что, если слухи окажутся верными, няня имеет право на защиту.

Кудрявцева в свою очередь настаивает на своей непричастности к сложившейся ситуации, подчеркивая, что всегда относилась к своим сотрудникам с уважением и благодарностью.

«Многое и всякое я уже слышала в свой адрес, на чушь давно не реагирую. Но есть предел. Ждите исков и судов, господа нехорошие», — пригрозила телеведущая.