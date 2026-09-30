Адвокат допустил смертную казнь для пилота Flydubai
Адвокат Сергей Жорин заявил, что пилоту Flydubai может грозить смертная казнь, если подтвердится попытка захвата самолета в террористических целях и причинение вреда человеку, сообщает NEWS.ru.
Израиль рассматривает драку между пилотами на борту самолета Flydubai как возможную попытку теракта. Жорин пояснил, какое наказание предусматривают законы ОАЭ, если эта версия подтвердится.
«Если подтвердится версия, что пилот (ред. — авиакомпании Flydubai) с ножом пытался захватить управление и намеренно разбить самолет с пассажирами, последствия могут быть предельно тяжелыми. В соответствии со ст. 338 УК ОАЭ захват воздушного судна с целью причинения вреда людям на борту наказывается пожизненным лишением свободы. Ст. 5–6 Федерального закона ОАЭ № 7 от 2014 года о борьбе с терроризмом предусматривают за захват либо создание опасности для воздушного судна в террористических целях пожизненное заключение, а при причинении вреда человеку — уже смертную казнь. Если такие действия повлекли смерть, закон прямо предусматривает высшую меру наказания», — сказал Жорин.
Во время происшествия экипаж передал сигнал 7700, указывающий на чрезвычайную ситуацию, а затем сигнал 7500, сообщающий об угоне воздушного судна.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.