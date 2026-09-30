Адвокат допустил смертную казнь для пилота Flydubai

Адвокат Сергей Жорин заявил, что пилоту Flydubai может грозить смертная казнь, если подтвердится попытка захвата самолета в террористических целях и причинение вреда человеку, сообщает NEWS.ru .

Израиль рассматривает драку между пилотами на борту самолета Flydubai как возможную попытку теракта. Жорин пояснил, какое наказание предусматривают законы ОАЭ, если эта версия подтвердится.

«Если подтвердится версия, что пилот (ред. — авиакомпании Flydubai) с ножом пытался захватить управление и намеренно разбить самолет с пассажирами, последствия могут быть предельно тяжелыми. В соответствии со ст. 338 УК ОАЭ захват воздушного судна с целью причинения вреда людям на борту наказывается пожизненным лишением свободы. Ст. 5–6 Федерального закона ОАЭ № 7 от 2014 года о борьбе с терроризмом предусматривают за захват либо создание опасности для воздушного судна в террористических целях пожизненное заключение, а при причинении вреда человеку — уже смертную казнь. Если такие действия повлекли смерть, закон прямо предусматривает высшую меру наказания», — сказал Жорин.

Во время происшествия экипаж передал сигнал 7700, указывающий на чрезвычайную ситуацию, а затем сигнал 7500, сообщающий об угоне воздушного судна.

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