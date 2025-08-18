Адский пожар чуть не убил пенсионера в Португалии

Португалия уже несколько дней охвачена огнем — в стране бушуют масштабные пожары. Люди вынуждены оставлять свои дома и спасаться бегством. Некоторые оказываются с пламенем один на один из-за нехватки сотрудников экстренных служб.

Так, один пенсионер оказался в огненной ловушке в округе Коимбра. Он отказался эвакуироваться и едва не погиб. Мужчине удалось выжить и он даже запечатлел страшные кадры пожара, который бушевал прямо под его окнами.

На видео показано, как языки пламени сметают все на своем пути благодаря сильнейшему ветру. Кругом стоит густой дым. Также пенсионер запечатлел последствия пожара: деревья и травма выжжены, а постройки разрушены.

Ранее в Португалии заметили редкий огненный смерч. Природное явление появляется, когда ряд крупных очагов огня объединяются.