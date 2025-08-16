Редкий огненный смерч произошел в Португалии

сегодня в 18:33

Редкое природное явление, огненный смерч, появилось в Португалии. На территории страны идут сильные пожары, сообщает SHOT .

Огненный смерч заметили в Моймента-да-Бейре в Португалии. Природное явление появляется, когда ряд крупных очагов огня объединяются.

В Португалии уже на протяжении нескольких дней сражаются с лесными пожарами. Как минимум, один человек погиб.

На опубликованной записи столб огня поднимается в небо. Вокруг идет пожар.