Администрация Подольска: взрывчатых веществ нет в доме, где застрял боеприпас

Кинологи подтвердили отсутствие взрывчатых веществ в доме Подольска, где в балконе застрял фрагмент боеприпаса, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации округа.

«Экстренные службы продолжают работу на месте, все ранее эвакуированные жильцы уже вернулись в свои квартиры», — сказали в администрации.

В ближайшее время застрявший в балконе элемент извлекут специалисты.

ЧП произошло на улице Ленинградской в Подольске. Некоторые СМИ писали, что в балконе одного из домов застряла часть боеприпаса, напоминающая «ракету». Жильцов эвакуировали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.