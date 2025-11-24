сегодня в 11:15

Администрация Подольска: стрельба по окнам троллейбуса не подтвердилась

Информация о стрельбе по окнам троллейбуса №3 в Подольске не подтвердилась. Среди пассажиров общественного транспорта пострадавших нет, сообщает администрация города в официальном Telegram-канале .

В Сети появилась информация о факте стрельбы по окнам троллейбуса в районе кинотеатра «Родина». Якобы были слышны звуки выстрелов, после чего в транспорте осыпалось стекло.

«Информация о стрельбе не подтвердилась. Среди пассажиров пострадавших нет», — говорится в сообщении администрации.

По факту произошедшего проводится проверка. Виновного в происшествии устанавливают.

