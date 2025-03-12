Администратора криптобиржи Garantex задержали в Индии по запросу США

Предполагаемого администратора криптобиржи Garantex Алексея Бещекова задержали в Индии по запросу американской стороны. Сейчас он находится в Дели и ждет экстрадиции в США, сообщает РБК .

Бещеков вместе с семьей был на каникулах в Индии. По сей день поиск администраторов криптобиржи велся в «спящем режиме». 7 марта ее деятельность заморозили, тогда спецслужбы приступили к активной работе.

В феврале Бещекому и гражданину России Александру Мира Серда предъявили обвинение в Окружном суде штата Вирджиния. Последний проживает в ОАЭ. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег.

Что касается Бещекова, целью его сговора назвали нарушение санкций и ведение бизнеса без лицензии. В материалах дела указано, что криптобиржа базируется в Москве.

Ранее в офис Garantex в «Москва-Сити» пришли пользователи криптобиржи и вызвали полицию. В компании обещали приступить к проведению очных встреч с клиентами.