«Кинули нас»: пользователи Garantex вызвали полицию в офис компании в Москве

В офис Garantex в «Москва-Сити» пришли пользователи криптобиржи и вызвали полицию. В компании обещали приступить к проведению «очных встреч с клиентами», сообщает Baza .

Криптобиржа прекратила работу 6 марта. Это произошло из-за нового пакета санкций против РФ. В Евросоюзе считают, что компания тесно связана с банками России, которые уже находятся под рестрикциями.

Еще ситуацию осложнила блокировка кошельков биржи компанией Tether, которая является эмитентом крупнейшего стейблкоина USDT. У нее есть встроенная функция заморозки активов через смарт-контракты, поэтому Tether может блокировать переводы USDT на кошельках, попавших под санкции. В Garantex компания заморозила криптовалюты на общую сумму 2,5 млрд рублей. По данным криптобиржи, эта блокировка затронула 89 адресов и порядка 22,8 млн долларов.

Кто-то не может получить от биржи несколько десятков тысяч рублей, а кто-то — пару миллионов.

Когда в офис компании приехали силовики, то один из клиентов заявил о компании: «Кинули нас». При этом, как рассказали очевидцы, полицейские ничего не сделали и уехали. Также заявлений на Garantex еще никто не подал.

«В отличие от „Берибита“, мы никуда не сбегаем, не скамимся. Придется подождать», — успокаивал пользователей один из сотрудников компании.

Среди клиентов Garantex на сегодняшний день царят разные настроения: одни думают, что криптобиржа «сольется» и ничего не вернет, другие считают ее «компанией с нормальными оборотами» и верят в урегулирование ситуации.