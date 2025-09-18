Административное здание загорелось на Павелецкой набережной в Москве
Фото - © Фотобанк Лори
На столичной Павелецкой набережной произошел пожар. Горит кровля разноуровневого административного здания, сообщает пресс-служба московского главка МЧС РФ.
230 человек самостоятельно выбрались из горящего здания еще до того, как туда прибыли пожарные. О пострадавших не сообщается.
На месте работают 29 человек и 9 единиц техники. Дополнительная информация уточняется. На опубликованных кадрах видно, как спасатели поднимаются на вышке, чтобы ликвидировать возгорание.
Ранее в Даниловском районе на юге столицы горела стройка. Очевидцы делились видео пожара в Сети. Эпицентр возгорания находится в районе строящегося ЖК «Зиларт».
